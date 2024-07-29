Во флотской столице торжественно отметили День ВМФ

Посмотреть на парад Военно-морского флота в Североморск съехались более 15 тысяч жителей флотской столицы и региона.

Перед началом военно-морского парада всех причастных к празднику поздравил губернатор Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Дорогие друзья, я от всей души поздравляю с Днём Военно-морского флота всех, кто свою жизнь связал с морем. И, конечно, наших дорогих ветеранов. История Военно-морского флота пишется уже три сотни лет. И это по-настоящему героическая история. И особую роль в ней играет самый мощный флот России. Мы гордимся, что работаем рядом с теми, кто сегодня обеспечивает безопасность нашей страны на северных рубежах».

К собравшимся обратился и командующий Северным флотом Константин Кабанцов. Он отметил, что сегодня Военно-морской флот надёжно обеспечивает защиту государственных интересов и играет важную роль в стратегическом сдерживании потенциальных угроз.

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом: «И сегодня Военно-морской флот надёжно обеспечивает защиту государственных интересов и играет важную роль в стратегическом сдерживании потенциальных угроз. Северный флот, отметивший недавно свою 291-ю годовщину, способен успешно решать весь спектр задач по обеспечению военной безопасности государства и поддержанию стабильности на арктическом направлении мирового океана».

Константин Кабанцов отметил, что даже сейчас моряки-североморцы достойно продолжают славные традиции своих героических предшественников, с достоинством и честью выполняют свой воинский долг, мужественно несут службу по защите национальных интересов Российской Федерации на просторах мирового океана, а также принимают активное участие в специальной военной операции.

Что также подчеркнул в своём видеообращении и верховный главнокомандующий России Владимир Путин: «Этот праздник мы всегда отмечаем торжественно, с уважением и любовью к прославленному флоту, с гордостью за нашу страну, морскую державу. Россия обрела этот важнейший статус благодаря своему геополитическому положению, великим географическим открытиям и колоссальному вкладу в изучение Мирового океана, но главное – победами, трудом, волей, отвагой и талантом наших флотоводцев и военных моряков».

В военно-морском параде участвовали боевые корабли и подводные лодки. За происходящим с трибун наблюдали сотни зрителей. Тысячи людей посмотрели онлайн-трансакцию праздника.

Кроме того, в параде участвовали военные вертолёты, а морские пехотинцы показали высадку десанта на необорудованное побережье.

В центре Североморска в праздничный день работала выставка вооружения и военной техники. А концертная программа региональных творческих коллективов продлилась до самого вечера.