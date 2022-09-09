Во флотской столице управляющая компания работает не покладая рук, чтобы запустить тепло в каждый многоквартирный дом

Набраться немного терпения, просят жителей Североморска. Запуск отопительного сезона здесь начался с 5 сентября. Процесс поэтапный, поэтому управляющая компания работает не покладая рук, чтобы запустить тепло в каждый многоквартирный дом в минимальные сроки.

В Североморске начали готовиться к отопительному сезону заранее. По технической части тепловые пункты и дома были готовы 1 августа. Как отмечает генеральный директор группы компаний СЖКХ Галина Сидорова, любая уважающая себя обслуживающая организация заранее проводит все ремонтные и диагностические работы.

Галина Сидорова, генеральный директор холдинга «СЖКХ»: «Дома мы запустили все. Сейчас идёт сложный процесс - регулировка. Постоянно проходим каждый стояк и выпускаем со стыков воздух. Спасибо североморцам, которые мне сразу пишут, адекватно реагируют на ситуацию. Очень им благодарна».

Согласно постановлению, подписанному главой ЗАТО город Североморск Олегом Прасовым, подача тепла в многоквартирные дома началась 5 сентября. Запуск системы теплоснабжения – процесс поэтапный, необходимо время на наладку и регулировку системы и ликвидацию воздушных пробок.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «СЖКХ»: «Мы запустили дом, система полностью наполнена, но есть особенности, например, летом кто-то менял полотенце-осушитель, менял радиатор для отопления в комнате. Соответственно в систему попал воздух, его надо спустить, а североморцам немного подождать».

Для скорейшего запуска отопления управляющая компания «СЖКХ» работает вторую неделю без выходных, чтобы за несколько дней отработать большую часть заявок от граждан.

Пётр Сахаров, слесарь-сантехник ООО «ЖЭУ №7»: «Есть люди пожилые, маленькие дети, мы на всё это реагируем. Помимо заявок мы ходим, спрашиваем, как дела. Мне нетрудно пойти и отдельный стояк протравить».

По всем вопросам оперативно можно обратиться в группу в соцсети «ВКконтакте» управляющей компании «СЖКХ». Жители могут оформить заявку и с вами оперативно свяжутся представители УК.