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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.05.24 19:30

Во главе парада легендарный танк Т-34

Традиционным прохождением парадных расчётов военнослужащих полярнинского гарнизона праздник Победы встретили в ЗАТО Александровск.

Масштабное мероприятие украсили показательным выступлением кадеты Североморского кадетского корпуса, зрителей удивляли и проходом техники, возглавил который легендарный танк Т-34 – экспонат музея города воинской славы.

Именем отца, Нина Ивановна, рассказывая о своём папе, которого ей так и не посчастливилось увидеть, представилась именно так. Иван Бахтин ушёл на фронт из Полярного, когда его жена ещё носила Нину Ивановну под сердцем. После – была похоронка в 1943 году, возвращение из эвакуации в город за Полярным кругом в 1944-ом, нелёгкая жизнь послевоенных лет, новое замужество мамы и рождение ещё пяти братьев и сестёр. Но никогда Бахтина старалась не забывать того, кто подарил ей жизнь и Победу стране.

Нина Бахтина, ребёнок Великой Отечественной войны, г. Полярный: «С болью в сердце, так хотелось бы видеть отца! Даже фотографии нет, есть, может быть, где-то на военном билете. Дочь нашла мне сведения о нём в интернете: откуда призывался, когда убит».

Прошедшие через боль, кровь и смерти близких о войне рассказывали редко и неохотно, но об ужасах того времени читалось по глазам. И дети, внуки, как например, глава ЗАТО Александровск, Ильяс Мазитов не расспрашивали, стараясь не бередить не заживающие раны.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Дедушка по папиной линии на войне был с июня 1941 года, в июле попал под авиабомбёжку. Долго в госпиталях лечился, в 1942 году был комиссован, вернулся в семью. Я его помню. Но он никогда не рассказывал о войне».

В большом ЗАТО почти не осталось ветеранов, а те немногие свидетели страшных лет – труженики тыла, узники концлагерей, блокадники уже редко выходят из собственных домов в силу возраста.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Можно и нужно пожелать богатырского здоровья, потому что то, что они пережили, какую цену заплатили за сладкое слово «Победа», можно только преклонить перед ними колено».

9 мая традиционно в ЗАТО Александровск встретили парадом расчётов войск гарнизона. Вместе с представителями воинских частей и подразделений Кольской флотилии Разнородных сил Северного флота маршировали юнармейцы Полярного. Поприветствовал участников командующий флотилией Олег Шастов.

Мимо зрительских трибун и мемориального комплекса «Морская душа» прошла и современная военная техника. Возглавил колону машин легендарный танк Т-34 – экспонат музея под открытым небом города воинской славы. Украсили праздник показательным выступлением учащиеся Североморского кадетского корпуса.

После парада на площади Двух капитанов развернулись массовые гуляния. Основу их составили, конечно, выступления творческих коллективов с известными и народными песнями военных лет. Например, пропустить концерт не смогли участницы ансамбля «Молодушки», большая часть которых - члены организации «Дети Великой Отечественной войны». Также для полярнинцев работала выставка под открытым небом с образцами современного вооружения и техники.

По традиции кормили зрителей и гостей праздника солдатской кашей.

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