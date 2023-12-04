Во имя светлой памяти защитников Заполярья

Активисты «Движения Первых» в ЗАТО Александровск приняли участие в субботнике по очистке от снега памятников и мемориалов воинам Великой Отечественной войны. Ко всероссийской акции присоединились и взрослые, делясь с детьми и подростками историческими фактами о борьбе с фашистскими захватчиками на территории Мурманской области.

3 декабря – дата для нашей страны значимая, об этом знают представители юнармейского движения. В их числе, например, Матвей Марусичеснко, который в День неизвестного солдата на площади бок о бок с товарищами вспоминает бессмертный подвиг каждого, кто приложил руку к великой Победе.

Матвей Марусиченко, юнармеец, г. Полярный: «Я знаю, что моя улица названа в честь Лунина, он ходил на лодке К-15».

Не зарастёт народная тропа, снегом не покроются дороги к мемориалам – в любое время должен быть к ним доступ, чтобы можно было преклонить колено и возложить цветы, уверены активисты. Всероссийская акция «Память сильнее времени» направлена на сохранение и заботу о памятниках города, особенно важно привлекать к ней детей.

Евгения Друзьяк, ведущий специалист по организации работы «Движения Первых» в ЗАТО Александровск: «Для нас, жителей города, почётно чтить защитников Заполярья, сражавшихся за независимость нашей Родины в различные периоды истории».

Юлия Трофимова, учащаяся школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Мы должны помнить наших героев города Полярного».

От снега были очищены комплексы «Морская душа» и памятник бригаде охраны водного района.

Для следующего субботника ждать памятных дат не придётся, отмечают представители «Движения Первых», они обещают поддерживать порядок на территориях мемориалов регулярно.