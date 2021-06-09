Во время акции «Нетрезвый водитель» к ответственности привлечены 57 водителей

С 28 мая по 7 июня Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на предупреждение ДТП с участием водителей в состоянии опьянения.

За этот период к ответственности привлечены 57 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения, и отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция напоминает, что за пьяное вождение или отказ от освидетельствования, в отношении правонарушителей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае повторного нарушения, предусматривается лишение свободы на срок до двух лет.