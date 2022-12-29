Во время акции «Российский детский Дед Мороз» поздравят тех, кто в новогоднюю ночь будет на работе

Совсем скоро новогодняя ночь – время чудес и добра, но для некоторых это время ещё и активного труда. Для тех, кто даже в праздники на рабочем месте, отзывчивые дети решили подготовить подарки.

«Российский детский Дед Мороз» - всероссийская акция, организаторами которой выступают дети и молодёжь – «Движения первых». С 27 декабря по 8 января ребята создают подарки своими руками для тех, кто трудятся в праздники.

Мария Чернышева, председатель регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых»: «Есть несколько форматов. Один - открытки и подарки, но есть и видеопоздравления. Это будет на протяжении всех новогодних праздников. Наши делегаты первого съезда движения готовят тёплые видеопоздравления специалистам различных направлений: врачам, спасателям и курьерам, всем тем, кто в новогодние праздники обеспечивает наше новогоднее настроение».

«Движение первых» – это объединение большинства молодёжных организаций страны.

Екатерина Петрова, участница «Движения первых»: «Это внутреннее развитие человека, это помощь людям, добровольчество. Это те направления, в которых я больше всего развита».

Екатерина Петрова признается, что ей грустно за тех, кто в Новый год будет не рядом с семьей. Поэтому за пару дней до праздника она успела сделать несколько добрых дел.

Екатерина Петрова, участница «Движения первых»: «27 декабря мы подготавливали открытки для пожарных, которые будут отмечать Новый год на работе. Вчера я ездила на единственный лихтеровоз «Севморпуть», где мы поздравляли капитана судна, который будет отмечать тоже вместе с командой Новый год на борту».

Открытки, рисунки и подделки дети могут принести в Ресурсный центр добровольчества. Подробную информацию можно получить на официальных ресурсах «Движения первых».