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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.09.22 19:30

Во время акции «Зелёный рекорд» 100 кустов шиповника посадили сотрудники ММТП

В Мурманске стартовала ежегодная осенняя общегородская акция «Зелёный рекорд». В данном проекте уже не в первый раз принимает участие и коллектив Мурманского морского торгового порта.

Алексей Побединцев, директор по развитию АО  «Мурманский морской торговый порт»: «Сегодня мы высаживаем сто кустов шиповника, из них пятьдесят розового цвета , пятьдесят – белого. Отмечу, что мы высаживаем их в знаменательном и уважаемом месте для всех мурманчан – на Зелёном мысе около памятника защитникам Заполярья».

Саженцы шиповника были выращены в Апатитах и хорошо адаптированы к северным условиям. Озеленение – дело весьма увлекательное, отмечают участники проекта. 

Ирина Гречишникова, начальник комплекса социально-бытового обеспечения АО «Мурманский морской торговый порт»: «Для начала мы подготовили лунки, завезли плодородную землю, чтобы помочь саженцам укорениться. Сейчас их посадят, их хорошо прольют, несмотря на дождливую погоду. Пролить всегда обязательно нужно. Я думаю, что они укореняться и на следующий год будут цвести как цвела в этом году наша июньская сирень».

Участие в акции портовики принимали со своими семьями. Они подошли к делу с осознанностью и энтузиазмом.

Елена Малашевская, начальник грузового склада АО «Мурманский морской торговый порт»: «На севере каждая зелёная травинка радует глаз, а тем более в таком знаковом месте. Я считаю, что это хорошее и доброе дело, а добрые дела надо приумножать».

Торговый порт активно участвует в озеленении Мурманска. Например, на этих выходных около 150-ти саженцев сирени и спиреи развезут  по детским садам, чтобы и на территории образовательных учреждений стало больше деревьев. 

 

Комментарии

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