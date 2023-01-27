Во время блокады Ленинграда Нине Карловне Ткаченко было 9 лет
Для жителей нашей страны невероятно-серьёзное значение имеет День полного освобождения Ленинграда из фашистской блокады. Нина Карловна знает об этом не понаслышке. Когда-то она и сама случайным образом попала в город, который спустя некоторое время был отрезан от снабжения. Ей тогда было 9 лет.
- Оказалась в Ленинграде и застряла на всю блокаду…
Пережила, да и видела она многое. Описывать свою историю начала ещё в 70-е, затем чуть-чуть в двухтысячные, продолжила в 2020-ом. Отмечает, что раньше много рассказывать о войне было не принято, поэтому и молчали.
- Голодная смерть. Как мы все умирали, всё описано. Сколько давали хлеба - крохотный 125-граммовый кусочек…
Сейчас рассказы Нины Ткаченко перевели в цифровой формат, чтобы больше человек могли узнать её историю.
- Это я в Ленинграде, самая страшная, красивая. 1942 год - самый голодный. Дорога жизни.
Поздравить ветерана приехали представители Росгвардии и Народного фронта, которые пожелали ей крепкого здоровья, благополучия, тепла и заботы близких.
Сергей Филиппов, заместитель начальника управления Росгвардии по военно-политической работе, полковник: «Вашему героическому подвигу нет равных в истории. Вы относитесь к тем людям, которые выжили и показали всему миру пример стойкости, выдержки, величайшей силы духа и патриотизма».
Нине Карловне передали подарок нахимовцев - письма с пожеланиями. Их со всей душой готовили шестиклассники и семиклассники.
- Я когда-то в молодости тоже писала такие треугольнички, тоже посылала их на фронт во время войны.
18 мая Нине Карловне Ткаченко исполнится уже 91 год. Её светлому уму и ясной памяти можно только позавидовать.