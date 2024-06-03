Во время дальнего похода фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно были проведены разведывательные полёты

Экипаж фрегата Северного флота Адмирал флота Советского Союза Горшков» сейчас несёт боевое дежурство в водах Атлантики, где корабельные вертолётчики провели воздушную разведку.

Михаил, командир вертолёта Ка-27: «В результате полёта было выявлено две надводных цели».

Разведывательные полёты проходили на расстоянии до 200 километров и на высотах до 1000 метров от кораблей Северного флота. Лётчики провели воздушную разведку по маршруту перехода фрегата и обнаружили корабли и суда иностранных государств, определив их принадлежность, курс и скорость. Информация была оперативно передана на борт фрегата.

Лётчики показали высокое мастерство, совершив взлёты и посадки на вертолётную площадку «Горшкова» на ходу.

Напомним, отряд кораблей Северного флота вышел в дальний поход 17 мая. Главная задача - обеспечить военно-морское присутствие в оперативно важных районах дальней океанской зоны.