Во время ДТП горожанку сбила «Газель», от полученных ран северянка скончалась

Водитель «Газели» на пешеходном переходе рядом с областной больницей сбил пожилую женщину. На видео сам момент аварии не попал, но свидетели во всех подробностях описывают случившееся.

По словам водителя, у микроавтобуса отказали тормоза, чтобы избежать больших жертв, он попытался объехать толпу людей, но зацепил горожанку. Несмотря на то, что машина «скорой помощи» приехала за считанные минуты, спасти жизнь пострадавшей врачам не удалось. Трагедия случилась на пешеходном переходе в районе пересечения улиц Гвардейской и Павлова. В настоящее время по данному факту проводится проверка.