Во время коммунального рейда министра жилищного и строительного надзора Алёны Кузнецовой были выявлены «плохиши и отличники»

Она оценила состояние подъездов, которые отремонтировали и посмотрела на те, над которыми возьмут шефство этой весной.

Затхлый запах, разрушение цоколя, проблемы с кровлей и многое другое – проблемы, с которыми столкнулись жители дома №38 на улице Полярные Зори.

Когда-то они отчаянно взывали к помощи. И были услышаны.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Это один из подъездов, который бросился в глаза. Никакого движения, никаких исполнений».

Ситуацию постарался исправить новый руководитель управляющей компании. И вот, спустя всего месяц, подъезд стал выглядеть неузнаваемо. Приятная для глаза ненавязчивая краска, свежая побелка, всё чисто, аккуратно и хорошо.

Министр регионального Госжилстройнадзора Алёна Кузнецова совершила контрольную проверку и другого объекта. В прошлом году, удалось отремонтировать почти полторы тысячи подъездов. Наибольшую сложность представляют – коммуникации, особенно инженерные сети.

Работа подрядчиков, которые ремонтируют подъезды, зависит во многом от честного труда самих управляющих компаний. Есть среди коммунальных организаций специалисты, открытые к диалогу с жителями, например, они ведут страницы в социальных сетях и не прячутся, если возникают сложности.

Галина Сидорова, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис»: «Есть личные приёмы. У меня они проходят каждый четверг. Количество записавшихся неограниченно. Я работаю до 10 вечера, принимаю людей. У нас есть группа «Севжилсервис», вступайте. Всем отвечаем. Ведётся диалог».