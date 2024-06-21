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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.06.24 19:30

Во время летних ремонтов сетей подопечные Североморского общества инвалидов будут с горячей водой

В этом году в Североморске из-за масштабных капремонтов тепловых сетей отключения горячей воды в некоторых районах города продлиться не привычные две недели, а несколько месяцев. На улице Полярной, где живёт Эльвира Аксенова со своей особенной дочерью Катей, тёплой воды уже нет, поэтому появление водонагревателя для них большая радость.

Редакция «Арктик-ТВ» уже рассказывала о том, что по просьбе общественной организации теплоэнергетики приобрели шесть бойлеров для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. И вот теперь водонагреватели установлены в квартирах североморцев.

В этом году в Североморске из-за масштабных капремонтов тепловых сетей отключения горячей воды в некоторых районах города продлиться не привычные две недели, а несколько месяцев. На улице Полярной, где живёт Эльвира Аксенова со своей особенной дочерью Катей, тёплой воды уже нет, поэтому появление водонагревателя для них большая радость.

Эльвира Аксенова, житель города Североморска: «Она у меня сама не может, всё я делаю. Когда с тазиками и чайниками я ношусь туда-сюда с этой водой. Самим это было нам тяжеловато приобрести, если честно. Так что спасибо АО «МЭС», управляющей компании и нашем драгоценным девочками из общества инвалидов, что всё это организовали».

Мастера пришли в выходной день, установили оборудование и проинструктировали хозяев как им пользоваться.

Один из шести бойлеров подарили семье Кормильцевых. Максим и его мама Валентина уже успели оценить блага цивилизации.

Максим Кормильцев, житель города Североморска: «Это важная на самом деле вещь будет. В предыдущие годы, когда отключали, приходилось ведрами нагревать, а в этом году на три месяца до сентября - значимый элемент поддержки. Организации «Мурманэнегосбыт» и обществу инвалидов большое спасибо».

Но больше всего теплых слов за появление в своих квартирах горячей воды люди адресовали Анне Зориной. Председатель местного общества инвалидов с единомышленниками сумела воодушевить и энергетиков, и управляющие компании. В итоге, хотя бы одна проблема колясочников была решена.

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