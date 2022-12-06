Во время модернизация системы водоснабжения на западном берегу Кольского залива применяются передовые технологии

Напомним, в рамках реконструкции сетей ГОУП «Мурманскводоканал» протянет в общей сложности 18 километров труб. Всё для того, чтобы обеспечить жителей Минькино, жилых районов Абрам-Мыс и Дровяное, а также крупных промышленные предприятия, чистой водой.

Ранее мы рассказывали о первом этапе реконструкции сетей водоснабжения, расположенных на западном берегу Кольского залива. Первый этап от села Минькино до посёлка Дровяное планируется завершить уже в декабре. Заказчик работ на объекте ГОУП «Мурманскводоканал», который и осуществляет контроль исполнения работ, а это очистка полосы от леса, устройство траншеи и сварка труб. Затем два трубопровода будут подключены в районе Комсомольской горки Колы.

В настоящее время здесь ведутся работы по осуществлению врезки под давлением в действующий водовод. Данный метод исключает приостановку подачи водоснабжения на территорию города Мурманска.

Даная технология позволяет не допустить попадание грязи и примесей в систему водоснабжения и не требует выполнения промывки действующих водоводов. Для специалистов «Мурманскводоканала» этот метод врезки в новинку. Монтажные работы осуществляет компания «Хавле», у которой локализовано производство в Липецкой области. Гарантия на их запорную арматуру составляет 10 лет.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Это фактически мировой лидер в производстве запорной арматуры. Они осуществляют шеф-монтаж, а мы вместе с ними проводим эти работы, заодно и учимся. Соответственно, понимаем, как после этого пользоваться этим оборудованием, если нам самими надо где-то врезаться тоже под давлением».

Даже капризная погода Заполярья не мешает специалистам проводить работы. Врезка производится за один день.

Роман Лаврентьев, руководитель сервисной службы ООО «Хавле Индустриверке»: «Данная услуга позволяет сделать это без отключения давления в магистральном трубопроводе. Устанавливается на трубу врезной хомут, на врезной хомут устанавливает задвижка, к задвижке подключается сверлильный аппарат и происходит врезка прямо без отключения давления в данный магистральный трубопровод».

Цель реализации проектов - обеспечение качественной водой жителей Минькино, жилых районов Абрам-Мыс и Дровяное, а также важных промышленных объектов, расположенных на западном берегу Кольского залива.