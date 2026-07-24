Во время объезда Ленинского административного округа губернатор Андрей Чибис осмотрел объекты социальной, спортивной и жилищно-коммунальной инфраструктуры

В этом году на ремонт дорог, тротуаров и перекрестков Ленинского округа Мурманска направлено больше 381 млн рублей. Глава региона Андрей Чибис проверил темпы обновлений, осмотрел объекты социальной, спортивной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

В 73-ем детском саду на улице Павлика Морозова завершается капитальный ремонт. Здесь обновили кровлю, фасад здания и инженерные сети, устанавливают системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Уже закуплена новая мебель для групповых, спортивного и музыкального залов.

Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории дошкольного учреждения. Все работы планируется завершить к 15 августа.

А на улице Лобова рядом со спорткомплексом «Авангард» строят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Он будет состоять из модулей, раздевалок и универсального спортзала для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом и гандболом.

В рамках объезда глава региона проверил капитальный ремонт фасадов и крыш домов №№1 и 5 по улице Лобова. Его завершение запланировано на 2027 год. В этом году в Ленинском округе ремонтные работы ведут сразу на нескольких десятках домов, а также на улично-дорожной сети.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Авангард» хорошо обновляется. Дороги в этом году приводят в порядок, фасады делаются активно. Мы в этом году ушли в наши районы, в том числе на улицу Лобова, где делается порядка 10 домов. Несмотря на все сложности с логистикой, подрядчики идут с опережением, это не может не радовать. Местные подрядчики большие молодцы».

В областной детской больнице губернатор обсудил с главным врачом Екатериной Сулимой вопросы благоустройства сквера на территории учреждения. А ещё Андрей Чибис поручил проработать дополнительные меры для создания комфортной среды для детей, проходящих длительное лечение.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все отмечают историю с врачами и доброе отношение — это самое главное. Но есть вопросы, которыми по больнице нужно дополнительно заняться. Соответствующие задачи министру здравоохранения будут поставлены».

Напомним, Ленинский округ - крупнейший в Мурманске. Здесь расположено 706 многоквартирных домов.