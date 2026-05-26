Во время очередного рейда нарушителей воинского учёта не было выявлено

Следователи 305 военного следственного отдела Следственного комитета провели рейд в Мурманске по установлению лиц, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт.

Во время проверки военные криминалисты проверили семь мужчин. Среди них лиц, не вставших на воинский учёт, не выявлено.

Ярослав Кондратенко, следователь-криминалист 305 военного следственного отдела СК РФ: «Подобные рейды проводятся регулярно и будут продолжены в дальнейшем».