Во время осенних каникул в Мурманской области отдохнут более 4,5 тысячи детей

Для школьников на этот период организован активный и содержательный досуг.

61 лагерь дневного пребывания открыт на базе школ в 13 муниципалитетах. Там ребята участвуют в тематических сменах, мастер-классах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных играх и творческих занятиях.

Они осваивают новые хобби и работают в командах. Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию, экологическому просвещению и знакомству с культурным наследием региона.

Для детей организованы экскурсии по историческим и природным достопримечательностям Заполярья.

Помимо пришкольных лагерей, продолжают работу региональные центры детского отдыха. Кроме того, около 500 школьников с 5 по 8 классы смогут отдохнуть по программе «Дети Арктики» в лагере Геленджикского района. Для ребят организуют смены с 29 ноября и с 1 декабря.