Во время пожара на проспекте Кирова областного центра погибла женщина

В Мурманске во время пожара погибла женщина. Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить картину происшествия.

Возгорание произошло поздно вечером в нежилом доме на проспекте Кирова, 48, в доме, которое располагается за зданием Первомайского районного суда. В результате пожара крыша здания выгорела полностью, огнём были уничтожены две квартиры.

Не обошлось без жертв. На втором этаже здания обнаружили тело жительницы Мурманска 1970 года рождения. При осмотре места происшествия обнаружили зажигалку, зажатую в руке погибшей. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.