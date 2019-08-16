Во время пожара в 9-этажке пришлось эвакуировать пять человек

В 9-этажке на улице Ивченко областного центра загорелась квартира. Сигнал о ЧП на пульт дежурного поступил в 11.55. К месту происшествия незамедлительно выехали тревожные службы.

Из квартир спасателям пришлось эвакуировать 5 человек, один из них - житель загоревшейся жилплощади. Медицинская помощь людям не понадобилась.

С огнём удалось справиться за 40 минут, ликвидацию возгорания осложняла большая коллекция печатных изданий, которую хранили в одном из помещений. Пламя очень быстро перекидывалось с книг на книгу.

Причину пожара специалистам ещё предстоит установить.