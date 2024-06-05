Во время пожара в промзоне Мурманска пострадал мужчина

Огонь вспыхнул в металлическом ангаре в районе на Восточной объездной дороги.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило накануне в районе 5 часов вечера, но с огнём удалось справиться только к 11 часам.

В результате происшествия пострадал один человек, а в здании обрушилась крыша.

Всего на месте происшествия работали 4 пожарно-спасательных подразделения. Причины ЧП выясняются.