Во время профилактического рейда «Нетрезвый водитель» уже выявили трёх нарушителей

В Мурманске подвели промежуточные итоги профилактического рейда «Нетрезвый водитель», который продлится на территории города до 18 августа.

За 7 месяцев этого года на территории областного центра количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей снизилось почти на 43%. Однако, учитывая, что данная категория автомобилистов представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, сотрудники Госавтоинспекции организовали масштабный рейд по проверке

Инспекторы дорожно-патрульной службы после остановки транспортного средства проводили с водителями профилактическую беседу и раздавали тематические памятки. За первые дни операции полицейские выявили трёх нарушителей.