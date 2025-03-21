День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.03.25 19:30
Во время рабочей поездки в Мурманскую область министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Андрей Чибис посетили «Атомфлот»
Гости ознакомились с работой штаба морских операций «ГлавСевморпуть» и побывали на борту атомного ледокола «Сибирь».
Об истории развития предприятия, работе автоматизированной системы управления штаба морских операций рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Атомфлота» Яков Антонов.
Он отметил, что штаб - эффективный инструмент обеспечения организации судоходства, мониторинга ледовой и навигационной обстановки, сбора и анализа гидрометеорологических данных.
Далее гости осмотрели первый серийный универсальный атомоход «Сибирь». Его спустили на воду в сентябре 2017 года, а в декабре 2021– го передали «Атомфлоту». С начала эксплуатации судно прошло почти 160 тысяч морских миль. Гости пообщались с капитаном ледокола, посетили ходовой мостик, центральный пост управления и машинное отделение.
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