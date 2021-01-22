Во время регионального этапа Всероссийской олимпиады по ОБЖ Гоша умирал несколько раз

Старшеклассники со всей области проверили свои силы в региональном этапе Всероссийской олимпиады по ОБЖ. Участники уже сдали теорию, теперь очередь практики.

Роботу Гоше сегодня пришлось несладко – у него открылось артериальное кровотечение. Спасти жизнь бедолаге могут только медицинские навыки школьников, но даже самые опытные из них с трудом справляются с экстренной ситуацией и на это есть ряд причин.

Максим Толок, участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ: «Я делал как надо всё, только не увидел опорный предмет, который надо было использовать. Гоша маленький, неудобный, я первый раз вообще вижу такой манекен, поэтому я пытался-пытался, но не успел».

И Гоша умер. Таких клинических смертей только на региональном этапе всероссийской олимпиады по ОБЖ ему пришлось пережить, наверное, с десяток. Но это всё во благо медицины и образования. Условия максимально приближены к реальным, разница лишь в том, что в жизни пострадавшие нажатием кнопки не исцеляются.

Андрей Богач, преподаватель лицея №2, организатор регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ: «В перчатках пережимается артерия, накладывается опорный предмет на это место, а сверху жгут накладывается. Таким образом кровь останавливается, мы манекен спасаем».

Остановка артериального кровотечения – лишь одно из заданий для участников олимпиады по ОБЖ. Ещё школьники показали свои умения в сборке и разборке оружия, стрельбе из него, спасении людей, попавших в чрезвычайную ситуацию. Уметь надо всё и при этом быть на голову выше соперников.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Это, пожалуй, один из самых универсальных предметов и знания, которые дети получают на уроках ОБЖ. Дай бог, что они никогда не пригодятся им в повседневной жизни, но, тем не менее, они очень важны для каждого из учеников и для каждого участников сегодняшней олимпиады».

Ученики областных школ так же приняли участие в региональных этапах Всероссийской олимпиады по французскому и русскому языкам, литературе, и информационным технологиям. Впереди их ждут другие предметы из курса школьного образования.