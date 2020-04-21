День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.04.20 19:30
Во время шторма в Териберке затонули два небольших судна
На борту пришвартованных катеров людей не было.
Видео с места происшествий в социальных сетях опубликовал очевидец. Ветер на побережье Баренцева моря дует с такой силой, что комментариев человека, снимавшего ЧП на камеру мобильного телефона, почти не слышно. Два судна ушли под воду за две минуты, это небольшие катера любителей рыбной ловли.
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NOUDIMON
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