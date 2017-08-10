Во время учений террористам не дали шанса выполнить их коварный план

В Печенгском районе завершились контртеррористической учения, в которых принимали участие все силовые структуры региона. Для того чтобы обезвредить боевиков, подразделения использовали вертолёты, бронированную технику и даже суда на воздушной подушке.

Нападение террористов на воинские склады с оружием закончилось неудачей, в след беглецам направляются мобилизованные силы, в том числе воздушные. После кроткого, но ёмкого инструктажа в вертолёт грузится отряд минометчиков. От такого грозного оружия в лесах рядом с аэродромом Килпъявр, где проходят масштабные учения, у преступников не будет шанса скрыться.

Но артиллерия - не единственные силы преследования. На позиции выдвигаются отряды ОМОНа, ФСБ, пограничники и полиция. Нарушителей закона находят довольно быстро, сдаваться злоумышленники не хотят. Между сторонами завязывается перестрелка, силовики действуют с максимальной осторожностью, подавляя противника огнём и плавным наступлением из передвижного укрытия – своеобразным щитом выступает бронированный «КАМАЗ».

С воды место боевых действий контролирует судно на воздушной подушке. В случае необходимости машина способна передвигаться и по суше. Тем временем вертолёт заходит уже на вторую посадку. На его борту отряд автоматчиков, бойцы готовы вести огонь даже во время полёта, а сразу после десантирования вступить в схватку.

И пусть в реальности, чтобы обезвредить боевиков хватило бы и половины задействованных во время тренировки сил и ресурсов, для всех участников учений это отличная возможность отработать навыки взаимодействия.

По оценке руководителя учебной операции, все подразделения с поставленными задачами справились успешно.