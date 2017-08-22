Во время учений «террористам» не дали захватить промышленный объект на Енисее

На Таймыре разыгралось учебное сражение с высадкой морского десанта на скалистый берег. Перед группировкой сил Северного флота, авиации и спецназа Центрального военного округа стаяла нетривиальная задача - отбить захваченный условными террористами плацдарм и обеспечить высадку техники.

Эти учения Северного флота интересны тем, что проходят не в солёных водах арктических морей, а на акватории одной из величайших рек Сибири. Енисей - природная граница, разделяющая Западную и Восточную Сибирь. Впрочем, участникам тренировки некогда рассуждать о красотах полуострова Таймыр, военным специалистам предстоит уничтожить группу условных террористов, боевики планировали захватить один из важных промышленных объектов района.

Бой начинается с авиационного удара, после этого в тыл к противнику вертолёты высаживают группу спецназа. Но отряд не ввязывается в перестрелку, его задача корректировка артиллерийского огня с кораблей. Уже через несколько минут берег зачищают орудия большого противолодочного корабля «Североморск».

На сушу доставляют группу военных инженеров, которым с помощью металлоискателей предстоит разминировать подходы к берегу и подготовить место высадки военной техники. Действия инженеров прикрывают морские пехотинцы, на пляж они добираются на быстроходных катерах, при этом морпехи не боятся замочить форму, спрыгивая с плавсредства прямо в воду.

После подготовки позиции к береговой линии друг за другом подошли большие десантные корабли. Они упираются в грунт, из твиндеков на берег одна за другой сходит колесная и гусеничная техника. На фоне лёгких БТРов и машин десанта, особенно выделяется самоходная гаубица «Гвоздика». Эта почти 16-тонная махина способна разносить в пыль даже укрепленные доты - у потенциальных противников, засевших в укрытии, нет шансов выжить.

В учении приняли участие экипажи кораблей, морские пехотинцы и арктические мотострелки Северного флота, авиация и подразделения специального назначения Центрального военного округа, а также подразделения воздушно-десантных войск.

По оценки командования, весь личный состав продемонстрировал высокий уровень боевой выучки.