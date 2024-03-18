Во время выборов на участках можно было принять участие в викторине «На Севере – Жить!»

Ответив на вопросы о Кольском Заполярье, можно было выиграть ценные призы сертификаты и даже автомобили. Так, одной из победительниц стала студентка из Мурманска.

Девушка учится на 4-м курсе МАУ на переводчика, хочет больше узнать об области. Она уверена, что на новом автомобиле можно будет заехать в самые укромные уголки Кольского севера и узнавать о них больше. Однако, прав у Софьи нет, но она давно подыскивала себе автошколу и уверена, что такой приз – это знак.

Софья Блаж, один из победителей викторины: «Я была в полном восторге. Я не ожидала, что я могу вообще что-то выиграть. В основном только природа интересует, таже Териберка. Только в 2020 году туда поехала, когда коронавирус был».