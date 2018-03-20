Во время взрыва бытового газа в доме на ул.Свердлова погибли люди, несколько мурманчан ранены

Срочная новость! На улице Свердлова в Мурманске прогремел взрыв бытового газа. В результате происшествия в одном из подъездов пятиэтажного дома обрушились квартиры с пятого по третий этаж. Есть погибшие и пострадавшие. На месте происшествия работают экстренные службы.

Взрыв в первом корпусе дома номер 6 по улице Сверлова, по сообщению сотрудников МЧС, прогремел в 16.55, на место происшествия незамедлительно были отправлены спасатели и врачи скорой помощи.

По состоянию на 17 часов был обнаружен один пострадавший. На месте работают тревожные службы. Следователи уже начали проверку по факту взрыва.

Из заблокированной квартиры на 5 этаже эвакуируют пострадавших.

При помощи автокрана из дома вытащили мужчину. По предварительной информации у него ожог верхних дыхательных путей и лёгких. Его увезли в областную больницу.

17:30 - ещё одного пострадавшего эвакуируют в данный момент.

17:46 - из-под завалов на третьем этаже вытаскивают живого человека.

18:00 - на месте происшествия развернут оперативный штаб. Будет обустроен пункт обогрева, сообщил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев, срочно прибывший на место.

18:09 - по оперативной информации, под завалами находятся ещё два человека. Всего же насчитывается уже 6 пострадавших, 1 человек погиб.

18:25 - спасатели извлекают девушку из-под завалов на третьем этаже здания. Оставшихся возможных пострадавших ищет специально обученная собака в сопровождении кинолога.

По состоянию на 18:35 на месте ЧС организовано оцепление, дом отключён от всех коммуникаций, проводятся аварийно-спасательные работы. К ликвидации ЧС привлечена группировка сил и средств Мурманского звена Мурманской ТП РСЧС в количестве: 222 человека, 84 ед. спецтехники, в том числе от МЧС – 65 специалистов и 15 ед. техники.

По состоянию на 19:35 на месте ЧС поисково-спасательные работы продолжаются. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения г. Мурманска. Проведена эвакуация жителей 1 и 2 подъездов в пункт временного размещения. Начались работы по восстановлению теплового контура и подключение к системам жизнеобеспечения 2 и 3 подъездов.





19:45 - прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска материалы проверки по факту взрыва бытового газа в жилом доме 6/1 на улице Свердлова направлены в следственные органы Следственного комитета РФ по Мурманской области для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека.

В настоящее время ведётся расследование, в ходе которого следственными органами проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, в дальнейшем будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) причастных лиц.

20:00 - следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительной версии следствия, крыша дома обрушилась из-за взрыва бытового газа. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека, еще шесть пострадали, среди пострадавших один несовершеннолетний.

В рамках расследования данного уголовного дела следователи СК России детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего ЧП и примут все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия повлекли трагические последствия.

На место происшествия прибыл исполняющий обязанности руководителя следственного управления А.А. Ефремов. В настоящее время на месте работают сотрудники отдела криминалистики следственного управления, следственно-оперативная группа.