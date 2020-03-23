Во время взрыва пострадали военнослужащие

Пять человек получили ранения в результате взрыва боеприпаса на складе ракетно-артиллерийского завода вблизи Роляково в Мурманске. Дыма и огня, по словам очевидцев ЧП, не было.

Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности.

В Минобороны в свою очередь сообщили, что пострадавших военных доставили в госпиталь. Угрозы их жизни нет.

Комиссия Северного флота проводит проверку.