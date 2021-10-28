Во время задержания в Кандалакше был уничтожен террорист

Сотрудники ФСБ в Кандалакше пресекли деятельность террориста запрещенной в России организации «Исламское государство». По информации ведомства, он планировал взрывы на военных объектах региона.

При задержании и по адресам проживания у нарушителя закона обнаружены и изъяты: готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление и был уничтожен. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.