Во время земляных работ на Абрам-Мысе обнаружили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Проведённый осмотр подтвердил наличие нескольких единиц артиллерийских боеприпасов - это три 50-мм миномётные мины, шестнадцать головных взрывателей и шесть промежуточных детонаторов.

Дежурному Росгвардии в Мурманске от представителей строительной организации поступила информация о том, что при проведении земляных работ в районе Абрам-Мыса были обнаружены подозрительные предметы, похожие на боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

На место были направлены специалисты-взрывотехники ОМОН «Медведь».

Проведённый осмотр подтвердил наличие нескольких единиц артиллерийских боеприпасов - это три 50-мм миномётные мины, шестнадцать головных взрывателей и шесть промежуточных детонаторов.

С соблюдением всех необходимых мер безопасности взрывотехники передали боеприпасы сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения дальнейших проверочных мероприятий и уничтожения.