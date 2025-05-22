День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.05.25 19:30
Во время земляных работ на Абрам-Мысе обнаружили боеприпасы времён Великой Отечественной войны
Проведённый осмотр подтвердил наличие нескольких единиц артиллерийских боеприпасов - это три 50-мм миномётные мины, шестнадцать головных взрывателей и шесть промежуточных детонаторов.
Дежурному Росгвардии в Мурманске от представителей строительной организации поступила информация о том, что при проведении земляных работ в районе Абрам-Мыса были обнаружены подозрительные предметы, похожие на боеприпасы времён Великой Отечественной войны.
На место были направлены специалисты-взрывотехники ОМОН «Медведь».
Проведённый осмотр подтвердил наличие нескольких единиц артиллерийских боеприпасов - это три 50-мм миномётные мины, шестнадцать головных взрывателей и шесть промежуточных детонаторов.
С соблюдением всех необходимых мер безопасности взрывотехники передали боеприпасы сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения дальнейших проверочных мероприятий и уничтожения.
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