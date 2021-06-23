Во всех центрах занятости населения Мурманской области 24 июня откроется «горячая линия»

По вопросам профобучения и дополнительного образования граждан специалисты проконсультируют с 14 до 17 часов. По телефонам северянам расскажут об условиях направления на обучение за счёт средств областного бюджета, а также перечне профессий, специальностей и программ обучения во втором полугодии этого года.

Принимать звонки от жителей будут в профильном министерстве и во всех центрах занятости населения области. В Мурманске позвонить на «горячую линию» можно по номеру +7 (815 2) 23-52-47.