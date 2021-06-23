День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.06.21 19:30
Во всех центрах занятости населения Мурманской области 24 июня откроется «горячая линия»
По вопросам профобучения и дополнительного образования граждан специалисты проконсультируют с 14 до 17 часов. По телефонам северянам расскажут об условиях направления на обучение за счёт средств областного бюджета, а также перечне профессий, специальностей и программ обучения во втором полугодии этого года.
Принимать звонки от жителей будут в профильном министерстве и во всех центрах занятости населения области. В Мурманске позвонить на «горячую линию» можно по номеру +7 (815 2) 23-52-47.
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Последние комментарии
павел
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Простачок
11.06.21 21:01
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11.06.21 15:53
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя и некто под именем-псевдонимом "Простачок"! Позволю себе, практикующему учителю и большому специалисту в области педагогики, высказать свое мнение и мнени
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