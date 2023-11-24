Во всех округах Мурманска будут установлены детские горки

Монтаж одной из них начали на площади Пять Углов.

Места для размещения горок выбирали сами жители областного центра. Голосование проходило в социальных сетях, на страницах главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина.

Участие в опросе приняли почти 5 тысяч горожан. При этом свои идеи они активно высказывали в комментариях.

Лидером по количеству предложений под новостью стал микрорайон Роста. Там также появятся две конструкции. Поскольку тема вызвала большой отклик, главой администрации было принято решение о покупке ещё трёх комплексов для зимнего катания.