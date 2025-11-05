Во всех регионах России и за её пределами стартовал десятый Всероссийский проект «Большой этнографический диктант»

В Мурманске в этом году место его проведения – центр «На Севере – Жить!», где собрались юные ребята, чтобы проверить знания и выявить уровень осведомлённости в теме этнокультуры.

Мурманская область ежегодно принимает участие в этнографическом диктанте. В прошлом году акцию поддержали более 17 тысяч человек.

В этот раз проект для ребят до 16 лет насчитывал 20 вопросов, а 30 было подготовлено для тех, кто старше. Продолжительность диктанта 45 минут.

Римма Николаева, региональный координатор «Большого этнографического диктанта»: «Дети с удовольствием читали, узнавали, беседовали, переговаривались. Конечно, мы строго не судили, разрешали общаться им между собой, потому что это не урок, а мы не ставим оценки за поведение».

Большой этнографический диктант – просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. На протяжении тестирования ребят сопровождали представители национальных культурных объединений.

Ксения Никитина, инструктор центра «На севере – Жить!»: «Это второй диктант, который проходит на нашей базе. Первый был диктант Победы, мы проводили его сами. А это второй диктант, к нам приезжают специальные люди, которые готовились, возможно, они были уже на таких диктантах, у них больше опыта, больше помощи они могут оказать детям».

После прохождения тестирования ребята получили сертификаты участников, а результаты в баллах они смогут узнать в декабре. Для большинства написание диктанта стало первой подобной практикой, которая позволила расширить границы познаний о культурном наследии нашей многонациональной страны.

Алёна Буленок, участник акции «Большой этнографический диктант»: «Достаточно интересный диктант, много интересных вопросов. Они были и про географию, и про народы».

Ярослав Кудрявцев, участник акции «Большой этнографический диктант»: «Меня удивило то, что информация из интернета мне поможет. Я лежу, смотрю видео, а это мне поможет на диктанте».

Участником диктанта, который длится по 8 ноября, может стать любой человек независимо от возраста, образования, социальной принадлежности и национальности.

Пройти тестирование в формате онлайн можно на официальном сайте акции.