Во Всемирной паутине появится сайт, посвящённый японскому туристу Харухише Ватанабе, трагически погибшему в ДТП под Кандалакшей в 2012 году

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. Главной особенностью этого дня является то, что автолюбителям предлагают на один день полностью отказаться от транспортных средств, работающих на топливе. Празднование Всемирного дня без автомобиля в Мурманске не проходит так широко, чтобы все жители города отказались от машины на один день. По субъективной оценке журналистов «Арктик-ТВ», железных четырехколёсных коней на улицах столицы Заполярья меньше сегодня не стало. Тем не менее, в Госавтоинспекции об акции не забыли, пригласив на круглый стол учащихся и педагогов школ Мурманска, а также представителей вело клуба «Норд Байк». Главной темой для обсуждения стали велосипеды, на которые автомобилистам предлагают пересесть сторонники защиты экологии.

- Сегодня Всемирный день без автомобиля, проводится он во всех странах в поддержку пешего и велодвижения, - напомнил Евгения Новикова, инспектор группы по пропаганде дорожного движения ОБ ДПС. - У нас ежегодно в Госавтоинспекции проводятся круглые столы, связанные с полярной дискуссией по вопросам безопасности вело- и автотранспорта. Автотранспорт – это традиционное средство повышенной опасности. Однако, наша позиция такова, что и велотранспорт при отсутствии должных навыков, при невыполнении Правил дорожного движения всеми участниками на дороге, также является травмоопасным.

Особый интерес у участников круглого стола вызвало выступление председателя японской культуры в Мурманске Фукусимы Руми. Она рассказала о своём соотечественнике Харухише Ватанабе, трагически погибшем в ДТП под Кандалакшей в 2012 году. Тогда он поставил себе цель объехать страны СНГ на велосипеде и практически воплотил эту идею в жизнь. По возвращению домой, он планировал создать сайт, на котором хотел рассказать о своём путешествии. Идею в жизнь, благодаря заметкам в дневниках, воплотил его отец. А Фукусима Руми помогла ему в переводе текстов. «Я в то время была в Японии, встретилась с его семьёй, это было их пожелание о переводе, - рассказала Фукусима Руми, председатель Мурманской общественной организации японской культуры «Япония в Мурманске». - Я согласилась. Начали его делать в мае 2015 года, два года и три месяца делали его.

На мемориальном сайте сейчас находится более 300 фотографий, под каждой есть своя история. В ближайшем будущем Фукусима Руми планирует официально представить интернет-страницу. И тогда любой желающий сможет ознакомиться с красивыми пейзажами стран СНГ и России, со снимками, которые успел сделать погибший велосипедист.