Во Всемирной паутине «увязли» ещё не все северяне

В продолжение темы о людях старшего поколения и интернете. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» отправилась на улицу и поинтересовалась у мурманчан в летах об их отношении к Всемирной паутине:

- Там много информации…

- Я в интернете вообще ничего не соображаю.

- Мы не понимаем этот интернет, не общаемся.

- Самоучители - вот такие сети.

- Немножко пользуюсь, дети освоить помогали.

- Нет, не пользуемся.