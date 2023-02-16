Во Всемирный день безопасного Интернета лекцию студентам прочитали специалисты УФССП России по Мурманской области

Безопасность в интернете – для XXI века вопрос животрепещущий. Ведь те, кто не соблюдают правила пользования Всемирной паутиной очень часто сталкиваются с противоправными действиями со стороны мошенников. Что бы таких историй было меньше, Мурманский северо-западный институт организовал для студентов встречу, посвященную кибербезопасности.

В этом году 14 февраля помимо Дня всех влюблённых отмечали ещё и Всемирный день безопасного Интернета. В стенах Северо-Западного института МГЭУ для студентов-юристов судебные приставы прочитали лекцию, на которой рассказали ребятам как безопасно оплачивать задолженности и пользоваться интернетом, а также поговорили о том, как не попасться на уловки мошенников.

Акция по безопасному пользованию интернетом проходит не первый год. На сегодняшний день технологии очень продвинутые, ненужно ходить в банк для оплаты, её можно произвести из дома. Однако, как показывает практика, одно дело знать – другое - знания свои применить. И как говорят организаторы встречи, этот вопрос продолжает оставаться злободневным.

Андрей Зубов, заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области, заместитель главного судебного пристава Мурманской области: «Я думаю, что этот вопрос для всех актуальный. У кого-то есть родственники, у всех есть друзья. Кто-то попадает в какие-то затруднительные ситуации, например, кредит не оплатил. Поэтому он должен понимать, как узнать о своей задолженности, как её безопасно оплатить».

Студенты вуза лекцию слушали внимательно, отмечая для себя полезную информацию.