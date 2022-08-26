Во Всемирный день благодарности собаке съёмочная группа «Арктик-ТВ» осваивала сложный тренировочный процесс четвероногих

Поисковая собака прежде всего должна подходить по характеру. В спасательные отряды берут самых миролюбивых и дружелюбных по отношению к человеку. И это ещё не все требования. Татьяна Капустина, кинолог добровольческого объединения поисково-спасательных отрядов «СеверСпас» по Мурманской области: «Собака проходит общий курс послушания, чтобы слышать и понимать своего хозяина. У собаки всего пара команд: «Ищи» и «Ко мне!». Больше собака команд не слышит, но их она должна отработать по максимуму».

Поисковая собака прежде всего должна подходить по характеру. В спасательные отряды берут самых миролюбивых и дружелюбных по отношению к человеку. И это ещё не все требования.

Татьяна Капустина, кинолог добровольческого объединения поисково-спасательных отрядов «СеверСпас» по Мурманской области: «Собака проходит общий курс послушания, чтобы слышать и понимать своего хозяина. У собаки всего пара команд: «Ищи» и «Ко мне!». Больше собака команд не слышит, но их она должна отработать по максимуму».

Кинолог поисково-спасательных отрядов «СеверСпас» отметила, что её бордер-терьер в работе ещё новичок. Сама же Татьяна уже второй год в добровольческом объединении.

Татьяна Капустина, кинолог добровольческого объединения поисково-спасательных отрядов «СеверСпас» по Мурманской области: «Тяжёлых поисков не было, были длительные поиски».

Тренируют Дейви Джонса, так зовут обаятельного терьера, на специальной площадке в Первомайском округе. А вот подходящего наставника для пса пришлось поискать.

Татьяна Капустина, кинолог добровольческого объединения поисково-спасательных отрядов «СеверСпас» по Мурманской области: «Полгода проходили курс обучения, потом нашли тренера. К сожалению, в Мурманске нет подходящих людей, которые смогли бы нам помочь. Мы нашли человека из другого города, он занимается с нами через видеосвязь. Мы снимаем материал, отправляем ей на просмотр. Она говорит, что так, что не так, что надо исправить. После этого мы всё это на следующих занятиях корректируем».

Вместе с Дейви на площадке для кинологов под присмотром хозяйки занимается овчарка Аллигатор, которая специализируется на поиске тел погибших людей.

Евгения Сотниченко, кинолог добровольческого объединения поисково-спасательных отрядов «СеверСпас» по Мурманской области: «Кинологические расчёты берут название от клички собак, поэтому у нас расчёт «Аллигатор», там расчёт «Дейв» - сейчас отдыхает».

Срок обучения собаки поисковым работам индивидуален, зависит от характера и возможностей питомца. В среднем на это уходит год или два. Немало усилий уходит и на поддержку собак в хорошей физической форме.

Съёмочная группа «Арктик-ТВ» не удержалась и протестировала базовые команды.

В День благодарности собак, который отмечают 26 августа, хочется поздравить и подопечных кинологического питомника УФСИН.

Подготовка служебных собак не менее серьёзная и более разноплановая.

Например, Альма обучена поиску беглецов.

Александр Бурлин, старший инструктор кинологической группы ИК-17, УФСИН России по Мурманской области: «Собаке пять лет, зовут её Альма, она патрульно-розыскная собака. Принимала участие в российских соревнованиях, ездили на Россию».

Помимо поиска и задержания преступников Альма может, например, соотнести найденные на месте происшествия вещи, с вещами подозреваемого лица. Но так могут только опытные псы, у 11-месячной Бренды ещё нет таких навыков.

Азиза Махмудова, инструктор-кинолог следственного изолятора №1 УФСИН России по Мурманской области: «Сначала собаку надо научить нюхать, чтобы она поняла, что от неё требуется. Что это не просто какая-то вещь, а именно вещь, которая обладает каким-то запахом. Когда собака поймёт, что ей именно надо искать запах, тогда уже можно переходить занятия по определению: свой среди чужих, чужой среди чужих».

Бренду, как и других собак в питомнике, поощряют вкусностями за выполнение той или иной команды.

Доверительные отношения между кинологом и питомцами напрямую влияют на качество несения службы. Журналисты съёмочной группы «Арктик-ТВ» поучаствовали в процедуре поиска наркотических веществ уже с другим четвероногим другом по кличке Ричард.

Когда служебная собака находит взрывоопасные вещества или наркотические, то реакция у них может быть разной. Например, Ричард утыкается носом и замирает.

Вот так происходит тренировочный процесс четвероногих стражей порядка, которые спасают человеческие жизни.

На службе животные состоят до 8 лет, после, как и люди, уходят на пенсию, остаются под опекой сотрудников, но «боевые» задачи уже не выполняют.