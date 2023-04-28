Во Всемирный день охраны труда в Мурманске состоялась V международная конференция «Арктика – территория безопасного труда»

Профильные спикеры со всей страны и зарубежья обсудили вопросы гендерных различий, дискриминации женщин в профессии, а также их прав и безопасности. Модератором конференции выступил министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Мы говорим о женском труде и вообще его оценке в современном обществе. Насколько живы те стереотипы, которые начиная с XIX-XX веков сформировались, насколько они живучи до сих пор. Действительно ли существует дискриминация в оценке труда с точки зрения женщин и мужчин, что сделать, чтобы негативные аспекты убрать, и оценивать человека прежде всего за его профессионализм и человеческие качества».