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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.11.23 19:30

Во Всемирный день ребёнка студия «MTI Dance School» впервые даёт танцевальный мастер-класс в детской областной больнице Мурманска

В детской областной больнице, чтобы отвлечь детей от процесса лечения, часто происходит что-то интересное. К ним в гости приходят волонтёры и неравнодушные люди, которые устраивают праздники: мастер-класс по мыловарению, рисованию смолой. А вот во Всемирный день ребёнка здесь решили отметить танцевальным уроком.

Мария Матвеева, педагог школы современного танца «MTI Dance School»: «Я думаю, что ребятам будет интересно немножко отвлечься от больничных будней, поучаствовать в такой активности, посмотреть, какие есть современные стили танцевальные, погрузиться в них немножко. Возможно, в будущем они пойдут в танцевальные школы».

Детям показали базовые движения в современном стиле хип-хоп. За полчаса они даже выучили небольшой танец. Активность точно повысила настроение участникам, чего зачастую не хватает в стенах медучреждений.

Мария Матвеева, педагог школы современного танца «MTI Dance School»: «У нас сегодня будет общегрупповая тренировка. Немножечко разделили ребят на возрастные категории. В первой части будут дошкольники, а дальше уже ребята постарше».

Дарья Пушкарева, главный врач Мурманской областной детской клинической больницы: «Опасности никакой при проведении таких мероприятий у нас сейчас нет, потому что детки с инфекционными заболеваниями лежат в другом корпусе. Если ребёнок может ходить на все процедуры, значит, он может участвовать во всех праздниках».

К слову, недавно коллектив «MTI Dance School» покорил Москву. На конкурсе «Гордость страны» девчонки стали лауреатами 1, 2 и 3 степеней.

Но и это ещё не всё. Исполнители завершили свою поездку выступлением в Кремле, где завоевали гран-при в номинации «Современный танец».

А ведь пациенты больницы, наверняка, не догадываются, что к ним приходили такие звёзды.

 

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