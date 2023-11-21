Во Всемирный день ребёнка студия «MTI Dance School» впервые даёт танцевальный мастер-класс в детской областной больнице Мурманска
Мария Матвеева, педагог школы современного танца «MTI Dance School»: «Я думаю, что ребятам будет интересно немножко отвлечься от больничных будней, поучаствовать в такой активности, посмотреть, какие есть современные стили танцевальные, погрузиться в них немножко. Возможно, в будущем они пойдут в танцевальные школы».
Детям показали базовые движения в современном стиле хип-хоп. За полчаса они даже выучили небольшой танец. Активность точно повысила настроение участникам, чего зачастую не хватает в стенах медучреждений.
Мария Матвеева, педагог школы современного танца «MTI Dance School»: «У нас сегодня будет общегрупповая тренировка. Немножечко разделили ребят на возрастные категории. В первой части будут дошкольники, а дальше уже ребята постарше».
Дарья Пушкарева, главный врач Мурманской областной детской клинической больницы: «Опасности никакой при проведении таких мероприятий у нас сейчас нет, потому что детки с инфекционными заболеваниями лежат в другом корпусе. Если ребёнок может ходить на все процедуры, значит, он может участвовать во всех праздниках».
К слову, недавно коллектив «MTI Dance School» покорил Москву. На конкурсе «Гордость страны» девчонки стали лауреатами 1, 2 и 3 степеней.
Но и это ещё не всё. Исполнители завершили свою поездку выступлением в Кремле, где завоевали гран-при в номинации «Современный танец».
А ведь пациенты больницы, наверняка, не догадываются, что к ним приходили такие звёзды.