Во взрослых поликлиниках Мурманска больничный лист можно закрыть дистанционно

В связи с массовой выпиской пациентов, переболевших ОРВИ и коронавирусом, поликлиникам региона требуется больше времени на оформление электронного листка нетрудоспособности. Для того, чтобы снизить число визитов в поликлинику, пациенты могут подать заявку на дистанционное закрытие больничного.

На сайтах поликлиник Мурманска размещена информация о порядке подачи заявления. В ответ на заявку пациент получает электронное именное подтверждение своего обращения. По номеру больничного листа работодатель может отследить статус. Это сделано для того, чтобы избежать столпотворений в лечебных учреждениях.

Отслеживать изменение статуса электронного листка нетрудоспособности может и сам пациент в «Личном кабинете» на портале госуслуг. Лечебные учреждения центральных районных больниц также внедрят сервис в ближайшие дни.