Вода без обеззараживания! В Снежногорске могло случиться серьёзное ЧП

Как сообщает администрация муниципалитета, снизился уровень обеззараживания воды, которая поступала в дома жителей города. По нашей информации, источником проблемы в очередной раз стал владелец одной из водонасосных станций Виктор Матюк.

Это не первая такая «диверсия» со стороны Виктора Матюка в адрес жителей Снежногорска. В 2021 году из-за того, что уровень обеззараживания воды хлором резко снизился, с кишечной инфекцией слегли около сотни жителей Снежногорска.

В 2023 году на Матюка из-за этого завели уголовное дело. Суд принял решение забрать у него и водонасосную и две канализационные станции, вернуть их на баланс муниципалитета. Казалось бы, достойный ответ безответственному предпринимателю. Но решение суда до сих пор в силу не вступило. И Кольская прокуратура в лице прокурора Алексея Гусарова, похоже, проблем в этом не видит.

А вот жители Снежногорска из-за этой недоработки рискуют оказаться в больничной палате. Как сообщила администрация города, вчера до 8 утра вода, поступающая горожанам, вообще не обеззараживалась. С 8 утра хлор в жидкости появился, но в очень небольших количествах. Употребление такой воды чревато кишечными инфекциями.

В дело уже вмешалась полиция и только после этого вода пришла в норму. А вот Кольская прокуратура не отреагировала на этот сбой до сих пор. Хотя очевидно, что из-за подобной небрежности поставщика жидкости снова могли пострадать десятки жителей ЗАТО.

Интересно, не боится ли прокурор Гусаров, что жители могут решить, будто он в сговоре с предпринимателем Матюком?

Надеемся, что хотя бы после нашего материала надзорное ведомство обратит пристальное внимание на проблему водоснабжения в Снежногорске. При этом и подозреваемый здесь очевиден. Это не Жилкомхоз или администрация города. Они, как раз, жителей от отравления спасли.

Обратить внимание надо именно на Матюка.

Кстати, областной прокуратуре, вероятно, тоже стоит поинтересоваться деятельностью или бездеятельностью прокурора Кольского района.