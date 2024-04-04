Информационные технологии прочно вошли в жизнь северянВыпускникам вузов без опыта работы сегодня рады 7 из 10 компаний
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.04.24 19:30

Вода без обеззараживания! В Снежногорске могло случиться серьёзное ЧП

Как сообщает администрация муниципалитета, снизился уровень обеззараживания воды, которая поступала в дома жителей города. По нашей информации, источником проблемы в очередной раз стал владелец одной из водонасосных станций Виктор Матюк.

Это не первая такая «диверсия» со стороны Виктора Матюка в адрес жителей Снежногорска. В 2021 году из-за того, что уровень обеззараживания воды хлором резко снизился, с кишечной инфекцией слегли около сотни жителей Снежногорска.

В 2023 году на Матюка из-за этого завели уголовное дело. Суд принял решение забрать у него и водонасосную и две канализационные станции, вернуть их на баланс муниципалитета. Казалось бы, достойный ответ безответственному предпринимателю. Но решение суда до сих пор в силу не вступило. И Кольская прокуратура в лице прокурора Алексея Гусарова, похоже, проблем в этом не видит.

А вот жители Снежногорска из-за этой недоработки рискуют оказаться в больничной палате. Как сообщила администрация города, вчера до 8 утра вода, поступающая горожанам, вообще не обеззараживалась. С 8 утра хлор в жидкости появился, но в очень небольших количествах. Употребление такой воды чревато кишечными инфекциями.

В дело уже вмешалась полиция и только после этого вода пришла в норму. А вот Кольская прокуратура не отреагировала на этот сбой до сих пор. Хотя очевидно, что из-за подобной небрежности поставщика жидкости снова могли пострадать десятки жителей ЗАТО.

Интересно, не боится ли прокурор Гусаров, что жители могут решить, будто он в сговоре с предпринимателем Матюком?

Надеемся, что хотя бы после нашего материала надзорное ведомство обратит пристальное внимание на проблему водоснабжения в Снежногорске. При этом и подозреваемый здесь очевиден. Это не Жилкомхоз или администрация города. Они, как раз, жителей от отравления спасли.

Обратить внимание надо именно на Матюка.

Кстати, областной прокуратуре, вероятно, тоже стоит поинтересоваться деятельностью или бездеятельностью прокурора Кольского района.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Комментарий к новости:100-летию Мурманска: Артём Ерыбашев рассказывает о том, как юным северянам подарили Дом творчества имени Бредова
Василиса
02.04.24 11:36
Есть опыт постройки и эксплуатации подобных котельных у данной фирмы (Тепло людям)? Судя по информации из интернета у этой фирмы один сотрудник в виде директора и минусовые доходы.
Комментарий к новости:Проекты по модернизации котельных в микрорайоне Дровяное в Мурманске и в посёлке 25-й километр железной дороги Мончегорск-Оленья позволят улучшить качество жизни почти тысячи человек
Марья Сергеевна
27.03.24 19:54
Омега, куда ещё продлевать рабочий день?! В садах и школах женщины, в основном работают. А работодатели уже совсем обнаглели, в целях экономии фонда заработной платы , надо и не надо, работайте, быдл
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:30«Заповедники РФ». Познавательная программа (12+)00:10«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области за год на 13% вырос спрос на вахтовиков-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 64 копейки, доллар теряет 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Депутатский пиар на канализации, или Тиражируемая некомпетентность-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика