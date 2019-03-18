«Вода, лёд и пламя» - участники III Чемпионата мира по ледяному плаванию благодарят Мурманск и мурманчан

Церемония закрытия III Чемпионата мира по ледяному плаванию и награждение его победителей состоялись на главной площади Мурманска. Сотни горожан тепло приветствовали всех участников соревнований.

Географии спортивного праздника с каждым годом расширяется, во время парада были представлены флаги стран-участниц. Более 400 пловцов со всех концов света испытали себя в заполярном заплыве.

«Хочется поблагодарить организаторов, спортсменов, зрителей, вас, дорогие друзья, за участие в этом празднике спорта!», - говорит со сцены Алексей Веллер, депутат Госдумы РФ.

«Всю свою историю Мурманск доказывает, что нет таких задач, которые мы не можем решить! – отмечает Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска. - Сегодня мы провели III Чемпионат мира по ледяному плаванию!».

Среди женщин лучший результат показала представительница Германии Алис Фатум. Абсолютным чемпионом мира среди мужчин на дистанции в 1000 метров стал представитель Болгарии Петар Стойчев. Победители получили кубки, а также звание «Чемпион мира по ледяному плаванию».

«Я очень счастлив, что победил, что Мурманск очень хорошо организовал соревнования, - говорит Петар Стойчев, чемпион мира по Ледяному плаванию. - Была отличная поддержка от тех людей, которые помогали восстанавливаться мне после заплыва. Большая благодарность за гостеприимство всем жителям города и мы счастливы здесь быть уже во второй раз!».

Бронзовым призером соревнований стал Владислав Сапожников, он был единственным спортсменом из Мурманска, который заявился на сложнейшую дистанцию в 1 километр. «Я не делал никаких ставок на этот чемпионат, - признался Владислав Сапожников, бронзовый призёр по ледяному плаванию. - Моя задача была просто плыть и установить для себя результат».

Следующий Чемпионат мира по ледяному плаванию пройдёт в 2021 году в Польше. Об этом во время церемонии закрытия сообщил президент Федерации ледяного плавания Рэм Баркай.