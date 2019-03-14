Вода Семёновского озера будет «кипеть» три дня!

Сегодня в Мурманске стартовал III Чемпионат мира по ледяному плаванию и I Кубок Арктики. Пока участники готовятся к турниру, организационный комитет собрал пресс-конференцию, где приоткрыли завесу тайны и рассказали о самых зрелищных моментах состязаний.

III Чемпионат мира по ледяному плаванию объединил более 400 спортсменов из 32 стран. Многие совершили перелёт даже с другого континента, чтобы окунуться в холодные воды Семёновского озера и проплыть трудный километр в ледяной воде.

«Мы добились главного результата - все спортсмены, которые «попробовали» воду Семёновского озера сегодня, говорят, что она холодная!», - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Подготовка территории к соревнованиям заняла около двух недель. Специалисты администрации совместно с сотрудниками МЧС прорубили огромный бассейн в ледяном поле Семёновского озера. Прорубь получилась олимпийского формата - 25 метров длиной и шириной. На этой площади удалось организовать 10 дорожек для заплывов. Но не все спортсмены решаться на километровую дистанцию в ледяной воде. Но и им повезло. В этом году в Мурманске удалось организовать региональный турнир - Кубок Арктики.

«Участники Чемпионата мира проплывут один километр, а участники Кубка Арктики - 50, 100, 200 и 500 метров», - уточнила Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск.

Масштабы соревнований в этом году поражают. Число поклонников ледяного плавания, а Мурманск, как столица Арктики, становится всё более популярным и привлекательным для туристов и спортсменов.

«В 2015 году на дистанции в тысячу метров соревновались сорок атлетов, а в этом году у нас на этой дистанции сто двадцать участников из тридцати двух стран», - сообщил журналистам Рем Баркай, президент международной Ассоциации ледяного плавания (ЮАР).

Официальная церемония открытия чемпионата состоится в пятницу в 11.30 у проруби со стороны центра «Лапландия» на Семёновском озере. Затем весь день будут проходить заплывы, в рамках I Кубка Арктики.

Субботний день будет полностью посвящён Чемпионату мира. Не менее зрелищным обещает быть в этот день и шоу-программа на Пяти Углах в 7 вечера, которая организаторы знаково назвали «Вода, лёд и пламя».