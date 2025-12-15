Единовременные выплаты получат все сотрудники бюджетной сферы. Некоторые категории меньше, некоторые больше, но получат все - Андрей Чибис«Путевка в жизнь»: в Кировске после масштабной реконструкции открыли культурный центр «Большевик»
Вода воде рознь: ковдорчане жалуются на горячую воду с запашком

Жители Ковдора массово жалуются на дурно пахнущую горячую воду. Пресс служба Ковдорского ГОКа, которой принадлежит местная котельная, объяснила неприятный запах содержащейся в холодной воде микроорганизмами. Однако в лаборатории ГОУП «Мурманскводоканал» эти голословные заявления опровергли.

По заявлениям жителей Ковдора, горячая вода стала вонючей месяц назад. Раньше такого не было, а теперь ни ванну принять, ни посуду помыть – настолько резкий запах. Отдел по связям с общественностью Ковдорского ГОКа поспешил откреститься от проблемы, заявив, что причина в низкой кислотности холодной воды, в которой при нагреве на котельной погибает микробиота, что вызывает временный неприятный запах. Но как это возможно, если предварительно она проходит несколько степеней очистки и подвергается хлорированию на станции водоподготовки «Мурманскводоканала» в Ковдоре?

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Это хлор, он убивает всё! Это сильнейший окислитель, в воде от этого хлора остаются следы, он там в связанном виде. Соответственно, никакой микробиоты, как там писали в комментариях, быть не может. Другой вопрос, что вода подается в систему отопления комбината. И как они готовят воду, что у них происходит, в каком состоянии у них ёмкости, деаэраторы и прочее оборудование для подготовки теплоносителя, мы не знаем».

Специалисты государственного предприятия «Мурманскводоканал» провели детальные лабораторные исследования, сделав анализ проб, как холодной, так и горячей воды. Вывод однозначный, причина коммунальной беды не в мифической микробиоте.

Анастасия Борисюк, инженер-химик ГОУП «Мурманскводоканал»: «Отдельно нужно отметить, что отсутствуют споры хлостридий - микроорганизмов, жизнедеятельность которых является основной причиной появления неприятного сероводородного запаха. Их обнаружено не было. Кроме того, лаборатория проводила исследования основных органолептических свойств воды: цветность, мутность, запах, привкус - нарушений выявлено не было. Вода не имеет запаха ни при 20 градусах, ни при 60, что требует ГОСТ при проведении данных испытаний. Железо в норме».

С инженерами-химиками предприятия солидарны и независимые эксперты аккредитованной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, заявляя, что «Мурманскводоканал» поставляет на котельную Ковдора качественный ресурс.

Анастасия Борисюк, инженер-химик ГОУП «Мурманскводоканал»: «Производственный контроль качества питьевой воды в городе Ковдор «Мурманскводоканал» проводит на базе независимой аккредитованной лаборатории, в соответствии с протоколом испытаний, вода соответствует требованиям СанПиНа».

Александр Березин, главный инженер ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы контролируем воду не только на выходе из резервуара, но и в городе, на всех социальных учреждениях и в нескольких точках по программе, которая контролируется Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области. Ковдор со своими сооружениями водоподготовки не имеет каких-либо замечаний к качеству холодной воды, поэтому ни о каких микроорганизмах мы говорить не можем».

Возможно, причины вони нужно искать на самой котельной или в сетях теплоснабжения, что косвенной подтвердила и пресс-служба комбината. Цитируем: «В течение летнего периода в системе образовываются застойные зоны, что неизбежно для конструктива открытых систем теплоснабжения. Также на ситуацию влияет то, насколько тщательно управляющие компании промыли трубопроводы внутри самих домов. Это распространенная проблема во многих городах. В ближайшее время запах пропадёт, так как вода в системе обновится».

Как бы там не было, неприятный запах мучает жителей Ковдора уже больше месяца, а воз и ныне там.

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
