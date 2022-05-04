Водитель автомобиля, который числится в федеральном розыске, пытался скрыться от мурманских полицейских

В районе улицы Радищева областного центра госавтоинспекторы потребовали остановиться водителя автомобиля «Опель». Но мужчина проигнорировал их и проехал на запрещающий сигнал светофора.

Экипажи ГИБДД начали преследование и довольно быстро поймали нарушителя. Выяснилось, что водитель машины числится в федеральном розыске за грабеж. Кроме того, у нарушителя не было водительского удостоверения, регистрационных документов на автомобиль и страховки.