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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.20 19:30

Водитель, дави на тормоза!

В Мурманске на улице Подгорной, в районе индустриального колледжа, машина такси вылетела за переделы дорожного полотна на тротуар. Эвакуатор потребовался и другому участнику движения, в заднюю часть которого и врезался старый универсал.

ДТП в морозы случается чаще, чем в обычные дни, считают стражи порядка на дорогах.  Порой водители неправильно оценивают дорожную обстановку, опуская ряд влияющих на поведение автомобиля факторов. Например, заметно увеличивающийся тормозной путь. При низких температурах реагенты, которыми посыпают проезжую часть, становятся менее эффективными, от сюда и аварии.

Кто стал виновникам этого ЧП, сказаться сложно, но у внедорожника разбит задний бампер. Судя по кадрам с видеорегистратора, одному из участников аварии пришлось резко отмораживать перед впереди идущим автомобилем, но вовремя остановиться не получилось.    

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