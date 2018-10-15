За последние несколько дней на дорогах Мурманска и области произошло по меньшей мере 3 невероятных происшествия. В чём была причина странного и опасного поведения разбираться будет дорожная полиция. Сотрудники ГИБДД так же напоминают всем гражданам о важности соблюдения правил дорожного движения.

Неприятная встреча произошла недалеко от Мурманска. Водитель легковушки едва увернулся от столкновения с многотонной фурой. Судя по всему «пилот» тягача с цистерной не рассчитал расстояние или вовсе не заметил автомобиль ехавший во встречном направлении.

На следующий же день, вечером, водитель девятки, по-видимому, куда-то очень спешил. Сначала, обогнав впередиидущий Рено Логан, перестроился влево, затем вновь вильнул вправо, чем чуть и не спровоцировал столкновение с другим участником движения.

Рано утром в пятницу машина с видеорегистратором двигалась в сторону Западного берега залива через Кольский мост. Ничего не предвещало беды, пока водитель черного внедорожника из соседней полосе не врезался в отбойник. От удара машину кинуло влево, после чего она врезалась в ограждение с противоположной стороны.

На следующий день, в субботу в районе 11 часов дня. На улице Лобова образовался небольшой затор. Несложно представить в какое же замешательство пришли водители, когда увидели причину транспортной пробки. Посреди дороги, напротив стояла женщина, на которой из одежды были только тапочки и пеньюар.