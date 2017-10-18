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День за днём с «Арктик-ТВ»18.10.17 19:30

Водитель машины сбил рабочего и скрылся с места происшествия

Одолжил машину, чтобы покататься, сбил рабочего и скрылся. Виновника ДТП мурманским полицейским пришлось искать с помощью плана «Перехват».

В разгар ремонтных работ в Мурманске на улице Павлова сбили дорожного рабочего. Водитель «Рено Логан» наехал на мужчину и скрылся через какое-то время, несмотря на возмущение коллег пострадавшего. Когда к делу подключилась полиция, оказалось, что машина водителю не принадлежит.

- В ходе проверки дорожные полицейские установили, что автомобиль «Рено Логан» мурманчанину не принадлежит, - пояснила Инна Башмакова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г.Мурманску. -  Владелец автомобиля сдал его в аренду, а арендатор в свою очередь передал автомобиль мужчине, с которым он познакомился через социальную сеть.

В городе был введён план «Перехват». Посты ГИБДД на перекрестках останавливали автомобили и водителей, схожих по приметам. Через непродолжительное время виновника удалось задержать возле его дома. Оказалось, что он уже был лишён водительских прав, да ещё и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении 26-летнего жителя Мурманска были составлены административные протоколы за оставление места ДТП и управление автомобилем без прав. Судом ему назначено наказание в виде 100 часов исправительных работ с продлением срока лишения прав на управление транспортным средством.

Попавший под колеса рабочий ещё находится под наблюдением врачей. По факту причинения вреда здоровью проводится проверка.

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