День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.25 19:30

Водитель, придержи «лошадей» - на улице осень и дети в школу спешат

Невнимательность пешеходов и водителей провоцирует аварийные ситуации на дороге. В этом году в Мурманске наблюдается рост количества ДТП со 156 до 170 случаев, число пострадавших увеличилось до 215 человек, 4 погибли.

Сентябрь – начало не только школьного сезона, но и повышенной готовности сотрудников Госавтоинспекции в отношении юных пешеходов. Отметим, что с 1-го числа осени вступили в силу два новых закона в области безопасности дорожного движения. Начальник ГАИ по городу Мурманску провёл беседу, где ответил на вопросы представителей перевозчиков.

Дмитрий Либгард, начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Мурманску: «Причины по росту аварийности у нас такие: несоблюдение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, не предоставление проезда транспортного средства и пешеходам. Кроме того, и пешеходы у нас имеют свойство нарушать. Недавно у нас произошёл случай с летальным исходом - у нас погиб пешеход».

Дмитрий Либгард отметил, что многие вернувшиеся из отпусков и каникул мурманчане ещё не влились в городской ритм, поэтому перевозчикам важно проводить профилактические беседы с водителями на предмет соблюдения правил.

Дмитрий Либгард, начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Мурманску: «Ещё раз хочу напомнить, что лето закончилось. У нас на севере и осень короткая. Дни сокращаются, приближаемся к приходу полярных ночей. По утрам начинаются сумерки затяжные. Детки в это время, как правило, с 7 до половины 9 все идут к общеобразовательным учреждениям. Кто-то детей ведёт, некоторые постарше - всё ещё сонные».

А если дети живут в отдалении от школы, их привозят в учреждение родители. Кто-то на общественном транспорте, а кто-то на личном автомобиле, где для ребят должно быть установлено специальное удерживающее устройство. К слову, с сентября в России запрещены бескаркасные кресла, лямки, адаптеры и различные накладки.

Кирилл Иванов, старший государственный инспектор ГАИ отдела УМВД России по г. Мурманску: «Детское удерживающее устройство является объектом технического регулирования, предусмотренного технического регламента Таможенного союза безопасности колесных транспортных средств. Данные кресла изготавливаются, испытываются, производятся по международным правилам. Это правило будет при покупке кресла указано и на самом кресле, должен быть сертификат соответствия».

Так же с начала сентября введены новая пошлина в размере 500 рублей за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении ТО. Важно оплачивать эту пошлину в организации, где автомобиль будет проходить процедуру.

