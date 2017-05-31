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День за днём с «Арктик-ТВ»31.05.17 19:30

Водитель такси обиделся на пассажиров и ударил одного ножом в грудь

На днях в отдел полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение от очевидца о том, что водитель такси причинил ножевое ранение пассажиру в районе дома № 80 по проспекту Кольский.

Свидетель происшествия рассказал сотрудникам полиции, что они со знакомым вызвали такси из Первомайского округа. Подъехавший на вызов водитель машины провез их несколько метров, после чего пассажиры решили поменять маршрут. Но таксист везти их по другому маршруту отказался, и мужчины попросили высадить их. Выйдя из машины, они отправились на ближайшую остановку общественного транспорта.

Через небольшой промежуток времени автомобиль такси вернулся к ним. Водитель машины выскочил из машины и ударил ножом в грудь одного из пассажиров. Второй, отбившись от нападения, вызвал полицию и скорую.

Водитель такси с места происшествия скрылся. В областном центре был введён план «Перехват». Сотрудники правоохранительных органов задержали автомобиль в Первомайском округе возле одного из баров и доставили подозреваемого в отдел полиции.

Им оказался ранее судимый за кражу мужчина 1968 года рождения, не имеющий определенного места жительства. Он признался в причинении вреда здоровью своему пассажиру. Нож, которым он ударил в грудь потерпевшего, подозреваемый успел выбросить.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 2 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемого заключили под стражу.

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